AleComics è pronto a stupire: in Cittadella ritorno agli '80

"È molto importante che nonostante le difficoltà dell'ultimo anno e mezzo un evento di rilievo come AleComics sia riuscito a mantenere quel senso di continuità che certifica come sul nostro territorio esistano realtà in grado di dare risposte importanti e superare le avversità con grande capacità di resilienza", con queste parole il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha aperto la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del festival del fumetto che andrà in scena sabato 11 e domenica 12 in Cittadella. Parole alle quali hanno fatto eco quelle dell'assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita: "Lo scorso anno lo staff di AleComics e l'amministrazione comunale si sono sostenuti a vicenda per poter realizzare un evento in piena emergenza pandemica. Quest'anno, visti i brillanti risultati del 2020, lo abbiamo fatto con un impegno e una convinzione ancora maggiori. Gli organizzatori, tra l'altro, hanno dato dimostrazione di saper far fronte a tutte le normative anti contagio con grande professionalità. A loro, quindi, va tutto il merito". Dopo l'ottima risposta avuta dal pubblico alessandrino in occasione di "Sbem" (8mila ingressi), il festival dello sport, ora Comune e organizzatori si proiettano al prossimo fine settimane con un bel pieno di entusiasmo.

"AleComics fa girare l'economia locale"



"AleComics è un evento che fa girare l'economia cittadina - ha sottolineato l'assessore al Turismo e alle iniziative promozionali Mattia Roggero - perché dà lavoro alle strutture ricettive e alle attività commerciali. Quest'anno, tra l'altro, grazie alla partnership tra la Confcommercio di Alessandria e Siracusa nell'ambito del Premio letterario Vittorini nella sua sezione dedicata al racconto illustrato abbiamo avuto la possibilità di avviare nuovi rapporti commerciali".

Lo staff del festival, intanto, è pronto per quella che si preannuncia come una sorta edizione "re-start". "Siamo già proiettati al 2022", afferma Corrado Mulassano, presidente dell'associazione culturale AleComics. "Il 2020 ci ha messo a dura prova, abbiamo dovuto affrontare una situazione nuova per tutti, ma i numeri dello scorso anno e quelli a cui pensiamo di arrivare quest'anno ci danno conforto e allontanano le preoccupazioni". La forza di AleComics sta anche nel sapersi rinnovare di anno in anno proponendo cose nuove: "Il tassello in più di quest'anno è la tensostruttura di 300 mq dedicata ai giochi in scatola grazie alla collaborazione stretta con uno dei maggiori editori a livello nazionale".

Spesso nelle difficoltà emerge lo spirito di squadra e il bisogno di "fare rete", "con questo spirito, infatti, AleComics si è data da fare per dare vita a "Riff", la Rete Italiana Festival Fumetto, della quale possiamo dire di figurare tra i soci fondatori", ha aggiunto Mulassano.

Il programma del festival

Cosa offre, quindi, il ricco programma dell'edizione 2021? "Confermata la fiera mercato con attività commerciali e case editrici - spiega la direttrice artistica Alessandra De Stefani - come ha già anticipato Corrado avremo anche un'area interamente dedicata ai giochi in scatola. La caserma Montesanto, invece, ospiterà i banchetti artigianali dell'"hand made" e la self-area con le illustrazioni e i lavori degli artisti emergenti del fumetto e del fantasy. Avremo anche uno spazio con 40 videogiochi cabinati e flipper tipici degli anni '80. E poi spettacoli musicali, le gara cosplay e quella canora con le sigle dei cartoni animati. Senza dimenticare la caccia al tesoro e il "Quizzone" con gli speaker di Radio Enjoy. Insomma, dopo tanti mesi di sofferenza e restrizioni abbiamo voluto offrire alle famiglie la possibilità di giocare e divertirsi".

Sul sito di AleComics e sulla pagina Facebook dell'evento è possibile consultare la lunga lista degli ospiti tra illustratori, sceneggiatori, doppiatori e youtuber.