Alessandria - Brescia: solo 300 biglietti

ALESSANDRIA - In vendita solo poco più di 300 biglietti. Pre la precisione 303, alle ore 18.50, con ancora due giorni abbondanti a disposizione. Possibile, anzi quasi certo, il tutto esaurito per Alessandria - Brescia.

Alcuni settori sono già completi: la Nord, fin da ieri sera, primo giorno di prevendita, la tribuna laterale e la tribuna centrale, la tribuna d'onore e le poltrone bordocampo. Restano a disposizione 79 posti nella tribuna laterale scoperta, a detta di molti uno dei settori dove si vede meglio la partita, dominando il campo, e 224 in rettilineo.

A questi si sommano 126 tagliandi per gli ospiti, dei 340 a disposizione.

Per gli abbonamenti, quota 1000 quasi raggiunta: ne restano davvero pochi, in tribuna laterale scoperta e nel rettilineo.

Per le tessere annuali e per i biglietti la prevendita prosegue online e nei punti del circuito Vivaticket. La società ricorda che per l'ingresso allo stadio è richiesto il green pass o un tampone effettuato non prima delle ore 14 di domani giovedì, cioè non oltre 48 ore prima dell'inizio della partita.