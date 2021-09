Paura fuga di gas a Casale Popolo: una quarantina di evacuati ieri sera

CASALE - Ieri sera, intorno alle 20, fuga di gas in un palazzo di edilizia popolare di Casale Popolo, cantone Chiesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare lo stabile chiudendo la strada attigua. In totale una decina di famiglie, circa una quarantina di persone. L'allarme, scattato per un forte odore nella tromba delle scale, è fortunatamente rientrato dopo un paio d'ore e, in attesa che i tecnici provvedano alle verifiche del caso, alle 22 circa tutti i residenti hanno fatto ritorno ai loro appartamenti.