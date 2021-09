Sboccia Macura. Bertram batte Trento

CASALE MONFERRATO - Due su due. Dopo Trieste, la Bertram batte anche Trento (81-72) e bagna il debutto casalingo al PalaFerraris - di fronte ad un discreto pubblico - con il secondo successo in SuperCoppa. Prestazione di carattere della squadra di coach Marco Ramondino che si gode l’exploit di JP Macura (21 punti), il giocatore che finora aveva convinto meno, e le conferme di Mascolo (16 punti e 6 assist) e Daum (22 punti).

Macura protagonista

Bertram ancora senza i due Usa Cannon e Sanders che sono a bordo campo ad incitare i compagni. Ramondino replica lo starting five di Trieste. Quintetto annunciato anche per coach Molin. Trento attacca la partita con più decisione sfruttando la vena di Flaccadori e la presenza in area di Caroline. 14-17 Trento, prima che Tortona - che si passa bene la palla - si accenda con Macura (11 punti nel primo quarto) che produce il 5-0 del 19-17. Punteggio in equilibrio e quarto che si chiude sul 21-23.

In avvio di seconda frazione infortunio a Cattapan che cade male dopo un contatto ed esce per un problema al ginocchio sinistro. Il lungo di Tortona, dopo un positivo primo quarto, deve lasciare il campo sorretto a braccia. La partita, piacevole, procede a piccoli strappi. Al 25-29 Reynolds (14’), segue il 6-0 costruito sull’asse Macura-Mascolo che riporta avanti i Leoni (31-29). Nel finale del parziale la Bertram conquista un piccolo vantaggio e chiude sul 44-37.

Equilibrio prosegue anche nella terza frazione. Pari a quota 49. Poi strappo Bertram che approfitta dell’accensione di Daum. Il protagonista della vittoria di Trieste (6 punti nel primo tempo) segna 11 punti nel periodo e porta la Bertram al +8 del 30’ (64-56).

La prima doppia cifra di vantaggio per la Bertram arriva in avvio di ultimo periodo (66-56). Aumenta la stanchezza ma le squadre si sforzano di alzare l’intensità difensiva. Tortona riesce a difendere il vantaggio ancora con Macura protagonista, ma non a strappare definitivamente. Si entra negli ultimi 2’ di gioco sul +10 (76-66). Reynolds prova a riaprire una speranza per Trento, la tripla di Daum chiude i conti.

Domenica, stesso campo, la Bertram inizia il ritorno del girone ospitando Trieste.

BERTRAM - DOLOMITI ENERGIA 81-72

(21-23, 44-37, 64-56)

Bertram Derthona: Filloy 2, Wright 7, Tavernelli 2, Mascolo 16, Cattapan, Severini 2, Daum 22, Cain 9, Macura 21, Mobio. All. Ramondino

Dolomiti Energia Trento: Bradford 8, Williams 6, Reynolds 12, Forray 4, Flaccadori 11, Saunders 6, Ladurner 4, Caroline 16, Mezzanotte 5. N.e.: Conti, Mbrina, Dell’Anna. All. Molin