Il cartosiano Angelo Moro è "Giusto fra le Nazioni"

CARTOSIO - L’Ambasciata di Israele in Italia, in collaborazione con il Comune di Cartosio, oggi pomeriggio alle 18 consegnerà il riconoscimento di “Giusto tra le Nazioni”, conferito dal Memoriale dello Yad Vashem, al Commendatore Angelo Giacomo Carlo Moro: nel 1943 fornì ad Adolfo Salvatore Ancona e a Giorgio Riccardo Polacco documenti d'identità falsi che salvarono la vita al Rabbino Capo di Alessandria, Asti e Acqui e a suo nipote. Monsignor Giovanni Galliano, segretario del Vescovo durante la Shoah, dichiarò che “… il Podestà Angelo Moro seppe agire con umanità in tempi tanto drammatici. Fu un signor uomo e un signor Podestà’. E concordi furono le parole di elogio espresse dall' avvocato Enrico Piola, compagno di scuola di Avito Bachi, uno degli ebrei acquesi morti ad Auschwitz. Un rappresentante dell’Ambasciata di Israele in Italia consegnerà l’onorificenza alla presenza delle due famiglie coinvolte nei fatti e delle autorità civili e religiose