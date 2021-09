Addio a Walter Grassi, allenatore e tifoso

ALESSANDRIA - Alessandria darà oggi l'ultimo saluto a Walter Grassi, commerciante, uomo di sport e grande tifoso del Torino.

Grassi è stato allenatore di calcio, soprattutto di formazioni femminili. Grande il suo tifo per i granata: a lungo è stato presidente del Toro Club Mamma Cairo, impegnato, con i soci, anche a realizzare il monumento dove, ogni anno, il 4 maggio, si ricorda la tragedia del Grande Torino. Sempre in prima fila anche nell'organizzazione di trasferte e di eventi, anche quando don Aldo Rabino e Beppe Gandolfo avevano presentato, in Comune, un libro scritto a quattro mani. Del club Grassi era presidente onorario e tutti i componenti, con il presidente Giuseppe Ottonelli, sono vicini alla famiglia.

Walter Grassi è stato titolare di una attività commerciale un via Marengo, con materiali innovativi per pavimenti e rivestimenti, che oggi è gestita dai figli Cristiano e Federico, a cui ha trasmesso anche la passione per il Toro.

Il funerale sarà celebrato oggi, alle 14.30, nella parrocchia di San Pio V.