"Fabbrica Sostenibile", testimone da Roquette a Maurizio Miglietta

CASSANO SPINOLA - Il bonsai simbolo della "Fabbrica Sostenibile" è passato questa mattina da Roquette Italia, che ne ha condiviso ed esaltato i valori nel 2021, a Maurizio Miglietta, titolare di un’azienda metalmeccanica che lo custodirà per tutto il 2022.

Il passaggio di consegne è avvenuto nello stabilimento Roquette Italia di Cassano Spinola nel corso di un convegno inerente al contributo delle aziende alla sostenibilità ambientale. Daniele Dalla Pria, ceo di Roquette Italia, nel suo intervento ha sviluppato il tema "Sostenibilità che nasce da un chicco di mais", sottolineando anche lo sforzo dell'azienda nella produzione di componenti per i vaccini, compreso quello anti-Covid che viene lavorato in un sito francese del gruppo.

"Il cambiamento climatico un dovere"

La giornata si è aperta con l’intervento di Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, che ha evidenziato come "la lotta al cambiamento climatico sia un dovere di tutti", aggiungendo che "quello della "Fabbrica Sostenibile" è un evento in cui le imprese si mettono in gioco. La sostenibilità non solo è un privilegio delle grandi aziende, ma anche un dovere delle piccole e medie imprese. Dobbiamo lavorare tutti insieme".

Catia Bastioni, ceo di Novamont, è stata invece protagonista di un intervento sulla bioeconomia come rigenerazione territoriale, mentre nella successiva tavola rotonda sono intervenuti Marco Piccolo di Confindustria Piemonte ed Enrico Boccaleri ed Enrico Ferrero dell’Università del Piemonte Orientale, che ha annunciato due nuovi corsi di laurea dedicati allo spirito della sostenibilità e del green.

Michelin, la 'fabbrica sostenibile'

e l'Agenda 2030 Tavola rotonda su ambiente, ricerca e sviluppo. E passaggio di testimone con la Guala Pack

In chiusura, infine, il dibattito sulle buone pratiche d’impresa è stato impreziosito dalle testimonianze di Alessandro Rollè di Eltek Group, Silvia Ceratto e Paolo Quaglia di Ppg Industries Italia e Claudio Giolitti di Smurfit Kappa.