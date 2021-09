Lecce - Alessandria. Con i tifosi

ALESSANDRIA - Due appuntamenti con la squadra prima di mettersi in viaggio verso Lecce. I tifosi vogliono far sentire la vicinanza e il calore, la B conquistata è da giocare e tenersi stretta tutti insieme.

Domani sera, mecoledì, tocca ai Supporters 99, nella loro nuova 'casa', il circolo 'La Boccia', ai piedi del Ponte Meier. Pizza, bevande e dolce il menù, adesione aperta a tutti (15 euro), dalle 20.30 l'occasione per stare insieme anche con il ds Fabio Artico, alcuni giocatori e lo slo Mario Di Cianni. Possibilità anche di arrivare durante la serata, anche solo per una bicchierata insieme.

Giovedì, invece, sarà il presidente Luca Di Masi a guidare la delegazione grigia a Valenza, per la cena, alle 20, al Bar Achille, organizzata dal nutrito gruppo di sostenitori valenzani.

Si vola a Lecce

Allo stadio di Via del Mare lo spicchio grigio sabato ci sarà: c'è chi volerà in giornata, con sveglia all'alba, chi farà un tratto in macchina e un altro in treno, chi solo in auto o solo in treno. Prevendita, da oggi alle 14, aperta per tutti, dopo alcuni giorni di prelazione per gli ex abbonati del Lecce e i possessori della card della società salentina.

Nel settore ospiti il costo è 14 euro (6 i ridotti Under 14), l'acquisto può avveire on line, sul sito di Vivaticket, e nel punti del circuito anche a livello locale: tabaccheria bar Nervi (piazzetta Bini), tabaccheria Malagrino (corso Carlo Marx), Soms Oviglio, L'Oblò ( via Genova 128 Spinetta), Sassone Viaggi (Casale), Travel (Ovada), Tabacchi e poi (Ovada). Il giorno della gara, come in tutti gli stadi, non saranno aperti i botteghini