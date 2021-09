Miss Italia, anche Sara Cordone alle prefinali nazionali

ARQUATA SCRIVIA — Anche Sara Cordone vola alle prefinali di Miss Italia. Dopo Carlotta Necchi, la 24enne di Valenza che a Novi Ligure si è aggiudicata la fascia di Miss Be-Much per il Piemonte, e Lisa Margiotta, 24enne di Gavi eletta Miss Cinema Liguria, sabato è toccato a Sara. Studentessa di Arquata Scrivia, 22 anni, Sara Cordone è stata eletta Miss Rocchetta alla selezione regionale di Belveglio (Asti) conquistando il pass per accedere all’ultimo gradino prima del gran finale.

«Frequento Scienze biologiche all’università di Alessandria e dopo la laurea triennale, a ottobre, proseguirò gli studi a Milano con la magistrale in Biologia molecolare. In futuro mi piacerebbe fare la ricercatrice», dice l’aspirante Miss Italia. Che comunque qualche soddisfazione se l’è già presa: nel 2016 si è classificata prima al “The best model of Europe”.

Racconta Sara: «Devo ringraziare i miei genitori e mia sorella, che mi sostengono in tutto e per tutto. Mi hanno sempre accompagnato in queste esperienze. In particolare mia madre è molto presente e mi aiuta in tutto quello che mi serve per affrontare la passerella. Ho un fidanzato da molti anni e anche lui è orgoglioso di me. Gli amici sono contenti perché sanno che sfilo soprattutto per rompere un po’ la mia timidezza».