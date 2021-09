MONGIARDINO LIGURE — I Vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme divampate in un cascinotto agricolo in località Cerendero di Mongiardino Ligure.

Il rogo ha completamente avvolto il rustico e distrutto ciò che c’era all’interno, prodotti e attrezzi per l’agricoltura.

Da pochi minuti l’incendio è sotto controllo dei pompieri intervenuti sul posto con i Carabinieri di Serravalle Scrivia.