Sul tetto la pianta di marijuana, in casa i cartelli stradali rubati. Minorenne nei guai

ROSIGNANO - Aveva una pianta di marijuana sul tetto e, dopo l'intervento dei carabinieri di Rosignano, a seguito della segnalazione in merito, in casa gli sono stati trovati ben 16 cartelli stradali e un cono per la segnaletica stradale: si tratta di materiale sottratto a vari enti locali. 'Vittime' dei furti i comuni di Rosignano, Cella Monte, Bra, la provincia di Alessandria, l'Unione Collinare del Monferrato. Tra la segnaletica è stato trovato anche un cartello con la scritta Carabinieri.

Nei guai, denunciato in stato di libertà per ricettazione alla procura dei minori e contestualmente segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti, è finito un minorenne.