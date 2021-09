17 settembre: oggi è la Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti

Si celebra oggi, 17 settembre, la Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti. Istituita dall'Assemblea mondiale della sanità nel 2019, gli obiettivi della giornata sono migliorare la comprensione globale della sicurezza dei pazienti, aumentare l'impegno pubblico nella sicurezza sanitaria e promuovere un'azione globale per prevenire e ridurre i danni evitabili nell'assistenza sanitaria.

Ogni anno viene selezionato un nuovo tema per far luce su un'area prioritaria della sicurezza del paziente in cui è necessaria un'azione per ridurre i danni evitabili nell'assistenza sanitaria e ottenere una copertura sanitaria universale.