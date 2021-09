Novipiù fa tris e vola alla Final eight

TORINO - Novipiù batte anche Torino a domicilio (77-81), centra la terza vittoria nelle tre partite del girone e si conquista la qualificazione alla Final eight di Lignano Sabbiadoro (24-26 settembre).

Finale vibrante

Partita frizzante fino dalla prime battute. Torino senza Davis, Casale senza Formenti. Primo quarto che si chiude sul 17-25 con la Jbm subito in palla. Torino si mette in moto e comincia a segnare anche da fuori. Subito il pareggio a quota 25 punti con Zugno, poi Alibegovic apre la sua striscia e manda al riposo la Reale Mutua sul 44-40.

Torino però riparte come aveva chiuso. Alibegovic 52-42. La schiacciata di Williams carica la Jbm. Sarto e Okeke riportano sotto la Jbm. Scott spinge Torino e dall’altra parte Williams segna il 59-52. Torino in vantaggio con Okeke e tripla di Luca Valentini (61-55).

Le emozioni non sono finite. Okeke ottimo a rimbalzo e con Williams riapre la partita. 65-60. Sarto da tre rimette la JBM ad un possesso di distanza. Luca Valentini cattura un rimbalzo impossibile. Canestro e libero aggiuntivo. Sorpasso rossoblu sul 65-66. Girandole di emozioni in un minuto. De Vico e Landi da una parte. Williams e Sarto dall’altra. De Vico allunga ma la tripla di Hill-Mais riporta la JB sul +1 con 32” ancora da giocare. Torino gioca male il possesso, Williams ne approfitta e libera Sarto che mette la tripla della vittoria.



La gioia di Valentini

“Abbiamo vinto una partita difficile che si era messa male a metà del terzo quarto - spiega Valentini -. Ci siamo stretti in difesa, alzando il ritmo come siamo capaci e avremmo voluto. Nell’ultimo quarto abbiamo ripreso a macinare gioco come nel primo quarto e l’abbiamo portata a casa. Andiamo a fare queste Final Eight con grande entusiasmo cercando di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare i nostri tifosi che ci hanno seguito in queste prime partite anche in trasferta”.

REALE MUTUA- NOVIPIU' 77-81

(17-25, 44-40, 61-55)

Reale Mutua Torino: Scott 22, Zugno 14, De Vico 12, Alibegovic 10, landi 9, Baldasso 3, Oboe 3, Toscano 2, Pagani 2. N.e.: Raviola, Marrone, Pirani. All. Casalone

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 11, Williams 16, Sarto 24, Leggio 2, Martinoni 2, Okeke 11, L. Valentini 8, Hill-Mais 7. N.e.: Trunic , Sirchia, Lomele, Formenti. All. A. Valentini