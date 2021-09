Presidio SiCobas davanti al tribunale

ALESSANDRIA - Importante partecipazione di pubblico e simpatizzanti ieri mattina davanti al Tribunale di Alessandria per l'inizio del processo agli operai IN'S e agli operatori sindacali denunciati perché hanno scioperato. Domenica a Bologna si terrà un'assemblea nazionale per la costruzione dello sciopero generale dell'11 ottobre al quale aderiranno anche gli operai del sindacato sul territorio alessandrino.

"Quello che stanno conducendo contro 54 tra operai ed operatori sindacali - dicono dai SiCobas - è una sorta di 'maxi processo' con l’obiettivo di colpire quei lavoratori e quelle avanguardie di lotta che sono stati capaci di mettere in discussione la macchina di rappresentata dal magazzino In's di Tortona, ma che negli anni sono divenuti esempio per molti altri lavoratori (FedEx - Tnt, Miliardo Yida, Coop, etc) che nel tempo hanno provato a organizzarsi contro sfruttamento, taglio dei salari e aumento dei ritmi, proprio su questo territorio".

"Le accuse ridicole di manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale che la Procura di Alessandria muove oggi, a distanza di anni, a questi lavoratori si smontano già da sé - proseguono - si smontano nel momento in cui verifichiamo che quello che viene veramente messo sotto processo è la pratica dello sciopero. Sotto processo si vuole mettere la possibilità di noi lavoratori di organizzarci e, lottando, opporre al ricatto quotidiano dei padroni la nostra vita e i nostri diritti. Per questo, non lasceremo passare sotto silenzio l’ennesimo tentativo delle istituzioni di reprimere le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici".