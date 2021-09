ALESSANDRIA - Aveva 70 anni, e da tempo seri problemi di salute lo avevano debilitato. Così, ieri (lunedì), nel tardo pomeriggio, Mauro Ferri è precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano dello stabile di via Rivolta.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso. La caduta è stata fatale, e per il 70enne non c'è stato più nulla da fare. L'uomo è morto per le gravissime ferite.

In serata, i militari hanno delimitato l'area in cui Ferri è caduto.