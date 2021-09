Forza Italia: "Grande lavoro finora. E la campagna elettorale inizia oggi"

ALESSANDRIA - Il coordinatore provinciale di Forza italia Ugo Cavallera, gli assessori Davide Buzzi Langhi e Monica Formaiano, l'ormai ex collega di Giunta Paolo Borasio e il consigliere comunale Carmine Passalacqua rivendicano "quanto di buono fatto fino a oggi a Palazzo Rosso" e ritengono "non giustificato aver trasferito una questione interna di partito gravandolo sull'istituzione Comune".

Da qui, però, "si potrà ripartire con più energie e forze fresche in vista delle Amministrative 2022, perché la campagna elettorale inizia oggi". Con Borasio in un doppio, nuovo ruolo: più responsabilità a livello del partito locale e membro del Dipartimento Infrastrutture di Forza Italia, in rappresentanza del Piemonte, per occuparsi di Transizione ecologica e Sviluppo Green economy.