22 settembre: oggi è la Giornata mondiale del rinoceronte

Si celebra oggi, 22 settembre, la Giornata mondiale del rinoceronte. Nata in Sudafrica, questa ricorrenza ha l’obiettivo di di porre l'attenzione sulle condizioni di una specie a rischio estinzione.

La causa principale è tristemente e prevedibilmente rappresentata dal bracconaggio. Si viaggia infatti al ritmo di un'uccisione ogni 6/7 ore. Se questo assurdo trend non dovesse essere invertito in tempi brevissimi, con ogni probabilità non troveremo più rinoceronti nel loro habitat naturale entro il 2030.

Secondo quanto riportato dal WWF, questa pratica è aumentata esponenzialmente dal 2007 ad oggi. Un periodo durante il quale sono stati uccisi oltre 7mila rinoceronti africani. Poi, dal 2010, la situazione è precipitata: nel solo Sudafrica sono stati eliminati 1028 esemplari nel 2017. A essere in pericolo è in particolar modo il rinoceronte bianco, che infatti è stato inserito nell’EPP, European Endangered Species Programm. Nel 2017 se ne contavano in natura appena 20mila esemplari.

