Il santo di oggi, 24 settembre, è san Pacifico Divini, sacerdote.

Vita del Santo

Carlo Antonio Divini nacque a San Severino Marche il 1° marzo 1653. A causa della morte dei genitori, fu allevato da un austero e rigido zio materno, arcidiacono della cattedrale di San Severino.

A diciassette anni, Carlo Antonio entrò a far parte dell'Ordine dei Frati Minori e prese il nome di Fra Pacifico.

Il 4 giugno 1678 fu ordinato sacerdote. Il 25 settembre 1681 fu nominato predicatore e lettore.

Nel 1692 fu eletto guardiano del convento di San Severino. L'anno seguente è di nuovo a Forano dove dimorerà per dodici anni. Nel settembre 1705 ritornò a San Severino, qui la sua salute andò progressivamente peggiorando, alla piaga della gamba destra, si aggiunsero sordità e cecità, tanto che negli ultimi anni della vita gli divennero impossibili la celebrazione della messa, l'ascolto delle confessioni dei fedeli e la partecipazione alla vita della comunità. Morì il 24 settembre 1721. Ai funerali ci fu una gran partecipazione di popolo. Fu canonizzato da papa Gregorio XVI il 26 maggio del 1839.



La morte

Gli vengono portati prima il santo Viatico e poi l'Unzione degli infermi. Dopo la cerimonia, si alza dal letto, si mette in ginocchio per terra e recita tre Ave Maria alla Madonna; con un filo di voce sussurra: "Siano queste , o Signore, in sconto dei miei peccati". Si batte lentamente sul petto, considerandosi un gran peccatore. Dal mattino del 24 settembre 1721 non riesce più a parlare né a inghiottire e muore lentamente.

Dopo quattro anni, nell'estrarre la sua salma dalla fossa comune, si stacca la testa dal busto e dal collo esce sangue rosso ev vivo con grande meraviglia dei medici presenti.

Le sue spoglie sono venerate a San Severino Marche, nel santuario a lui dedicato.