Idea compie 30 anni

ALESSANDRIA - Progetti, obiettivi, sfide vinte, battaglie combattute ogni giorno, nuovi traguardi: l'associazione Idea è tutto questo, e anche di più, con la forza straordinaria, la determinazione, la passione di Paolo Berta, che di barriere ne ha abbattute tante.

Una giornata speciale, oggi, nel giardino della sede: 30 anni di una realtà che è un patrimonio prezioso per Alessandria e per il territorio, perché ha sempre trasformato la disabilità in una nuova opportunità.

In tanti si sono ritrovati per festeggiare con Paolo, con i componenti del direttivo, con amici che qui trovano un luogo di incontro, di attività, di ascolto, di cammini condivisi. Anche Fabrizio Palenzona ha brindato insieme a Berta, con la moglie Alla Kouchnerova, presidente onoraria della Fondazione Uspidalet, a compagni di vita politica di Berta, esponenti dell'associazionismo, ai soci e alle loro famiglie.