Perugia - Alessandria: finalmente un punto

PERUGIA - Il primo punto sa di liberazione. Meritato, di una squadra che lotta e ha cuore, che regala un gol, ma va subito a riprendersi il risultato (1-1 il finale). Una squadra, l'Alessandria, che ha un grande portiere, Pisseri e che scopre di avere anche un eccellente centrocampista come Palazzi.

Bravo Mustacchio a neutralizzare Lisi, serve più peso davanti, ma questo risultato è fiducia per il futuro

Pessimo il comportamento di De Luca, che nel recupero aggredisce Pisseri. Dopo il triplice fischio animi caldi, espulso il preparatore dei portieri del Perugia

PERUGIA - ALESSANDRIA 1-1



Marcatori: pt 13' De Luca, 17' Prestia



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

50' Dopo il triplice fischio rosso al preparatore dei portieri del Perugia

49' De Luca va a musio duro e provoca Pisseri: due gialli

48' Miracolo di Pisseri su Curano

45' Quattro minuti di recupero

44' Spunto di Kolaj, lanciato da Palazzi. Si chiude la difesa

42' Ultimo cambio anche per l'Alessandria: dentro Kolaj per Palombi, appena ammonito

39' Alvini gioca il finale in attacco, dentroi anche Murano

27' Dentro Benedetti e Celesia per Prestia e Lunetta

25' Occasione Grigi: Lunetta in profondità per Chiarello, che calcia su Chichizola in uscita

21' Lisi in area, tocco per Carretta, che gira subito, ma Pisseri blocca

20' Alvini cambia i due centrali di centrocampo, con Segre e Burrai

16' Il traversone di Mustacchio, uno dei primi, è invitante, nessuno ci arriva

15' Doppio cambio per i Grigi: dentro Chiarello e Palazzi, al debutto assoluto, fuori Milanese e Ba

9' un po' azzardato il tocco all'indietro di Prestia, pressato da De Luca, Pisseri non si fa sorprendere

7' Pisseri c'è, in tuffo, sulla conclusione di Carretta

5' Ammonito Prestia per intervento su Carretta

3' Il nuovo entrato si presenta con un taglio in area, su cui De Luca interviene di testa, ma fuori

1' Subito un cambio per il Perugia: fuori Kouan, ammonito, dentro Gyabuaa. I Grigi attaccano sotto il settore dove sono i tifosi alessandrini

Primo tempo

Il primo regalo lo fa l'arbitro al Perugia, graziando Chichizola da rosso diretto. Il secondo è di Di Gennaro, che 'cicca' la palla e De Luca ha strada spinata. Un'altra gara a rincorrere, che il capitano rimette subito in parità. Il ritmo non è altissimo, né da una parte, né dall'altra, un paio di opportunità da sfruttare meglio, ma è sostanziale equilibrio.

45' Un minuto di recupero

44' Brivido sul traversone di Lisi da sinistra, su cui Pisseri interviene in presa bassa

42' Ci prova Palombi dal limite, una deviazione vale il secondo angolo per i Grigi

38' Perugia pericoloso: Falzerano apre per Carrettam che svaria su tutto l'attacco. Conclusione sull'esterno rete

26' Occasione Grigi: Mustacchio lancia Palombi, che evita Sgarbi, ma calcia sull'esterno

17' GOOOL dell'Alessandria: reazione immediata sull'angolo da destra di Lunetta, ben battuto, il colpo di testa di Prestia alle spalle del 'graziato' Chichizola

13' Perugia in vantaggio: un altro regalo enorme della difesa. Liscio di Di Gennaro, che diventa un assist per De Luca. Sull'uscita di Pisseri, l'ex ha la porta sguarnita per segnare

7' Clamoroso: Chichizola esce dall'area e atterra Corazza lanciato a rete. E' rosso enorme, invece Marini sventola solo il giallo

4' Parodi in profondità per Corazza, che non riesce ad arrivare

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Sgarbi, Curado; Falzerano, Ghion (20'st Burrai), Vanbaleghem (20'st Segre), Lisi (39'st Murano); Kouan (1'st Gyabuaa); De Luca, Carretta (27'st Matos). A disp.: Fulignati, Righetti, Angella, Murgia, Santoro, Ferrarini, Baldi. All.: Alvini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (27'st Benedetti) Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba (15'st Palazzi), Lunetta (27'st Celesia); Milanese (16'st Chiarello), Corazza, Palombi (42'st Kolaj). A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Arrighini,Orlando, Pierozzi, Ghiozzi. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma 1

Assistenti: Fiore e Macaddino, quarto ufficiale Ricci. Var Paterna, assistente Var Baccini

Note: Giornata afosa, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Chichizola, Kouan, Prestia, Rosi, Palombi per gioco falloso, De Luca e Pisseri per reciprosche scorrettezze. A fine gara espulso il preparatore dei portieri del Perugia. Angoli: 6-4 per il Perugia Recupero: pt 1', st 4'