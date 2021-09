28 settembre: oggi è la Giornata Internazionale per l'accesso universale alle informazioni

Ricorre oggi, 28 settembre, la Giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni.

La giornata è stata inizialmente istituita nel novembre del 2015 dalla Conferenza Generale dell'Unesco, che ne ha disposto la celebrazione a partire dal 28 settembre 2016, a conferma della priorità assegnata dall'organizzazione al diritto di accesso all'informazione, e su sollecitazione di organizzazioni della società civile ed enti governativi di tutto il mondo che già celebravano da alcuni anni il 28 settembre come "Giornata internazionale per il diritto all'informazione".

In seguito, anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2019 ha adottato il 28 settembre come Giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni (International Day for Universal Access to Information - IDUAI).

Nel definire il processo che ha designato questa giornata, la risoluzione Unesco del 2015 fa esplicito riferimento a movimenti civili africani, in particolare ad una Conferenza panafricana del 2011 sull'accesso all'informazione, organizzata dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e in seguito sostenuta da una coalizione della società civile chiamata Piattaforma africana per l'accesso all'informazione (APAI).

Leggi il libro -->"Pensiero critico e disinformazione. Un problema contemporaneo"