Il santo di oggi, martedì 28 settembre, è San Venceslao, duca, martire e patrono della Boemia e della Moravia

La vita del Santo

Figlio di Vratislao I, duca di Boemia, viene educato alla sapienza umana e alla fede cristiana dalla nonna santa Ludmilla. Nel 921 succede al padre e instaura un governo di pace riportando la legalità in una nazione violenta ed educando cristianamente il popolo.

La morte

Il fratello, suo grande rivale, organizza un complotto per eliminarlo e una mattina lo aspetta nei pressi della chiesa di Stará Boleslav in Boemia aggredendolo con la spada: il Santo si rifiuta di difendersi perché – dice - «Un seguace di Dio non può uccidere il proprio fratello». Viene così finito da alcuni sicari e da subito considerato un martire. È canonizzato nel 1729.