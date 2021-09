Molinari ha inaugurato la nuova sede della Lega

CASTELNUOVO SCRIVIA - C'è stato un 'Bagno di folla' sabato a Castelnuovo Scrivia in occasione dell’inaugurazione della nuova sezione della Lega in bassa valle Scrivia: tanti gli attivisti, i simpatizzanti e i semplici cittadini che hanno presenziato all’apertura ufficiale della sezione di via Solferino, ovviamente nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid.

Complice anche la bella mattinata, l’iniziativa si è svolta dinanzi ai locali, all’aperto, con la partecipazione del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, accompagnato dagli onorevoli Rossana Boldi e Lino Pettazzi, dall’assessore regionale Vittoria Poggio e dal segretario provinciale e consigliere regionale Daniele Poggio. L’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, assente per impegni istituzionali, ha mandato i suoi saluti; erano presenti anche il sindaco di Tortona Federico Chiodi e il vice presidente della Provincia di Alessandria Gian Paolo Lumi. Ad accoglierli, e a fare gli onori di casa, sono stati il consigliere comunale di Castelnuovo Scrivia Mirco Villani e il commissario di sezione Alessandro Rolando.

“E’ bello essere qui – ha sottolineato Riccardo Molinari prima del taglio del nastro – a riaprire dopo sette anni una nuova sezione in bassa valle Scrivia. Oggi la Lega è il partito ‘trainante’ della provincia di Alessandria, guidiamo con nostri sindaci non solo il capoluogo ma anche Tortona, Novi Ligure e Valenza, e siamo in maggioranza anche a Casale Monferrato e in Provincia. Per noi, che siamo da sempre un partito legato al territorio, al rapporto diretto con la gente, il ruolo delle sedi fisiche è fondamentale, specialmente dopo il lungo periodo di isolamento che tutti abbiamo attraversato. Sempre di più la Lega, qui a Castelnuovo Scrivia come altrove, è e sarà il partito del popolo, capace di ascoltare esigenze e richieste del territorio. Ringrazio peraltro il sindaco Federico Chiodi, e la sezione della Lega di Tortona, che in questi sette anni hanno saputo anche essere un punto di riferimento per la bassa valle Scrivia”.

Prima di Molinari è toccato al commissario Alessandro Rolando complimentarsi con i militanti e gli iscritti del territorio per aver raggiunto l'obiettivo di riaprire una sede della Lega in zona: “Ringrazio Riccardo Molinari e Daniele Poggio – ha sottolineato – per la fiducia accordatami ad aprile con la nomina a commissario di Sezione, e tutti coloro che stanno collaborando con noi per dare voce a questo importante territorio”. Mirco Villani ha ringraziato la Lega della Provincia di Alessandria per il grande supporto dato a questo territorio, mentre Rossana Boldi si è complimentata con la Sezione, spronando la base in questo delicato periodo che vede la Lega in un governo di unità nazionale e Lino Pettazzi ha ringraziato la Sezione e tutti i militanti che si impegnano quotidianamente per la Lega dando impulso e stimoli alla delegazione in Parlamento. L'assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio ha rimarcato il fatto che la Lega è davvero l'unico movimento politico sempre in mezzo alla gente, anche grazie alle sedi fisiche aperte su tutto il territorio.

Il segretario provinciale e consigliere regionale Daniele Poggio ha fatto i complimenti al commissario di Sezione e a tutti i militanti della bassa valle scrivia per il lavoro svolto negli ultimi mesi con la Campagna Referendaria sulla Giustizia, e per aver aumentato gli iscritti alla Lega nella zona. La sede della Lega a Castelnuovo Scrivia (Via Solferino 37/39) è aperta il giovedì dalle 21 alle 23 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.