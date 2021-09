Gli spettacoli della "Stagione Attiva" al Teatro della Juta

ARQUATA SCRIVIA - Venerdì 1° ottobre, alle 21 al Teatro della Juta, la compagnia Teatro Bresci andrà in scena con “Lo schifo”, testo di Stefano Massini dedicato alla giornalista Ilaria Alpi. La narrativa racconterà degli ultimi anni della giornalista italiana attraverso una ricostruzione emotiva, procedendo per frammenti, fino a scoprire insieme alla protagonista l’origine dello “schifo”. Ad interpretare Ilaria sarà Anna Tringali, in un doppio dialogo con sé stessa e con i suoi ricordi faccia a faccia con la morte.

Mentre, al Teatro Civico di Gavi, il 3 ottobre alle 21, andrà in scena “Il re nudo”, spettacolo di Massimiliano Loizzi, inspirato dal suo libro “Maledetta primavera”. Nello spettacolo verrà raccontata la sua vita e quella del suo Paese in una comica ed ironica riflessione sulla verità.

Info

Facendo parte del progetto “Stagione attiva”, il Teatro della Juta offre la possibilità di acquistare i biglietti a 16 euro per il pacchetto “doppio spettacolo”, mentre il costo del singolo sarà di 12 euro. Le rappresentazioni verranno svolte seguendo tutte le norme Anti-Covid19 previste dalla legge, e sarà perciò necessario il Green Pass per accedervi.

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo teatrodellajuta@gmail.com oppure contattando telefonicamente al numero 345 0604219.