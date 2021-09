Serie B, Luca Di Masi entra in consiglio

MILANO - Luca Di Masi è il nuovo componente del consiglio direttivo della serie Bkt.

Dopo l'esperienza di alcuni stagioni fa, quando il presidente dell'Alessandria era stato nella squadra di Gabriele Gravina, all'epoca alla guida della Lega Pro, Di Masi torna a ricoprire un incarico dirigenziale nella seconda serie nazionale.

Lo hanno eletto i rappresentanti dei venti club di B riuniti oggi in assemblea a Milano, primo punto all'ordine del giorno proprio la votazione per il posto vacante in consiglio.

Un nuovo impegno per il patron dei Grigi, che si è sempre dichiarato uomo di campo, ma molto attento ai problemi e alle esigenze delle società. Su di lui, fin dai giorni successivi alla promozione, l'apprezzamento e la stima di Mauro Balata, presidente della seconda lega del calcio italiano.

Di recente, dopo i fatti di Lecce, Di Masi si era fatto sentire proprio con Balata, reclamando la stessa attenzione per l'Alessandria come per tutti i sodalizi di B, e la scorsa settimana era stato in Lega.