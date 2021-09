Alessandria alla Fiera del turismo di Ekaterinburg

EKATERINBURG - Alcuni rappresentanti del Comune di Alessandria stanno partecipando alla Fiera del turismo Expotravel-2021 di Ekaterinburg.

L’iniziativa rientra nell’accordo di collaborazione fra l’amministrazione alessandrina e quella di Ekaterinburg, siglato dal presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci e dal sindaco di Ekaterinburg Alexis Orlov a margine dell'Esposizione Industriale Internazionale ‘Innoprom’ che si è svolta nella scorsa estate, dove l’Italia era il primo Paese partner europeo della manifestazione.

"Questa mattina si sono svolti i primi incontri con l’amministrazione di Ekaterinburg, in particolare con il vicesindaco Marina Fadeeva e il vicedirettore della Cultura, per uno scambio di valutazioni sulle opportunità e sulle iniziative che l’accordo fra Alessandria ed Ekaterinburg porterà nel prossimo futuro - spiega Locci - Nel pomeriggio invece si è svolta una lunga conferenza stampa presso Interfax, la principale agenzia di stampa indipendente della federazione russa, durante la quale ho risposto alle domande dei giornalisti russi illustrando alcuni progetti di collaborazione tra le due città e raccontando gli elementi di attrattività dell'Alessandrino e del Monferrato sotto il profilo turistico. Ci sono diverse direzioni in cui vogliamo sviluppare la cooperazione con Ekaterinburg, non solo quella turistica ma anche quelle industriali, commerciali e culturali".

In questi giorni, con la partecipazione di Alessandria a Expotravel e gli incontri con la Città Ekaterinburg, l'amministrazione alessandrina intende mettere a punto alcune iniziative in ambito culturale e turistico per promuovere il territorio alessandrino: in particolare, si sta discutendo sull’organizzazione degli "Alessandria Days" a Ekaterinburg, la prossima primavera, per far conoscere il nostro territorio attraverso la presenza di chef che esalteranno l’enogastronomia tipica insieme a cantanti e musicisti lirici del Conservatorio di Alessandria e a vari altri artisti locali.