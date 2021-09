Il Santo di oggi, 30 settembre, è Santa Rachele

Patrona delle mamme che hanno perso un figlio.

La vita

Nasce in Mesopotamia, figlia di Labano e seconda moglie di Giacobbe che, quando si recò in Mesopotamia per sposare una donna della sua famiglia, si innamorò di Rachele e per poterla avere decise di lavorare per sette lunghi anni al cospetto del padre Labano per unirsi con la donna amata. Rachele però era sterile ma voleva comunque dei figli da Giacobbe. Allora Dio, così dice la Bibbia, decise di renderla feconda e partorì Giuseppe, venduto come schiavo in Egitto.

La morte

Muore dando alla luce il secondogenito Beniamino e fu sepolta a Betlemme. Sulla sua tomba Giacobbe eresse una stele e ancora oggi è meta di pellegrinaggio nel piccolo mausoleo.