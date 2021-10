Il 1° ottobre è la Giornata Internazionale delle persone anziane

Il primo ottobre si celebra la Giornata Internazionale delle persone anziane, introdotta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1990. Questa ricorrenza aiuta a conoscere meglio il contributo che forniscono le persone anziane alla società, e a sensibilizzare sulle sfide che presenta l'invecchiamento al giorno d'oggi.

L'invecchiamento della popolazione è destinato a diventare una delle trasformazioni sociali più significative del 21° secolo, infatti le analisi dati raccontano che ci sarà un incremento del 46% di persone con età superiore ai 60 anni superando di gran lunga la popolazione più giovane.

Gli obiettivi a breve e lungo termine, come quello di uno sviluppo della sostenibilità, potranno ottenere risultati soddisfacenti solo se i progetti sono inclusivi per tutte le fasce di età. In questo modo si cerca di ridurre le disuguaglianze, introducendo anche gli anziani in una vita sociale che è sempre in continuo cambiamento.