Per i 700 anni di Dante l'annullo filatelico a Voltaggio

VOLTAGGIO - Il comune di Voltaggio è tra quelli scelti da Poste Italiane in Piemonte per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura, legati alle tradizioni ed al patrimonio culturale della comunità. In occasione di tale iniziativa e in concomitanza con la chiusura degli eventi celebrati nel piccolo centro della Vallemme legati al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, disponibile sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo Comunale di Voltaggio, in piazza Garibaldi 2. All’evento in programma è prevista la presenza del sindaco Giuseppe Benasso e, per Poste Italiane, del Referente Territoriale di Filatelia.

L’annullo speciale, nel formato tondo, riproduce lo stemma del Comune di Voltaggio, mentre nella cartolina viene rappresentato il famoso dipinto (nella foto sotto) attribuito al marchese Maino Sforza – risalente alla metà del XIX sec. - che raffigura Dante Alighieri mentre spiega la Divina Commedia a Frate Ilaro. Il dipinto è conservato nella sala consiliare del municipio. Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile anche presso lo sportello filatelico di Novi Ligure Centro, in Piazza De Negri 1, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 4 ottobre, e per i novanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico-postale.