I santi di oggi, 2 ottobre, sono Santi Angeli Custodi

Secondo la tradizione cristiana l’angelo custode è un angelo che accompagna ogni persona nella vita, aiutandola nelle difficoltà e guidandola verso Dio. Ha lo scopo principale di tenere i fedeli lontano dalle tentazioni e dal peccato. Possono essere invocati con la tradizionale preghiera intitolata Angelo di Dio.

Sono quasi sempre rappresentati come essere alati e trovano l'origine del nome nel vocabolo greco anghelos che significa messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e oltre 300 nell’Antico Testamento. Oggi il tema degli Angeli riecheggia nei pulpiti dei media, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l’aspetto estetico e formale.