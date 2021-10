Furgone a fuoco in un cortile a Castellazzo Bormida

CASTELLAZZO BORMIDA - Autocarro in fiamme questa mattina intorno alle 7 a Castellazzo Bormida. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Alessandria: le fiamme al furgone cassonato in questo modo non si sono propagate nel cortile dell'abitazione dove era parcheggiato il veicolo. Dopo un'ora l'intervento si è concluso.