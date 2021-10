Il santo di oggi, 4 ottobre, è San Francesco d'Assisi

Diacono, fondatore dell'Ordine Francescano e patrono d'Italia

Figlio di Pietro di Bernardone, mercante di stoffe. La madre di origini francesi, lo partorisce in una stalla, per emulare la nascita di Gesù. Il suo nome è Giovanni, in onore del Battista e Francesco in onore della Francia.

La vita di San Francesco d'Assisi

Dopo una giovinezza spensierata, nel 1209 fonda l'Ordine dei Frati Minori che dopo soli dieci anni annovera tra le sue fila già 5.000 frati. Nel 1219 intraprende un viaggio in Palestina per predicare il Vangelo ai musulmani, ma senza esito. La radicalità evangelica proposta dal suo pensiero (Regola) viene approvata da Papa Onorio III nel 1223. L'anno dopo, con il fisico debilitato dalle dure penitenze autoinflitte, riceve le stimmate sul Monte della Verna. Muore ad Assisi il 3 ottobre 1226.

Curiosità

Gentile, buono, cortese, semplice, di statura modesta, magro con barba e capelli scuri. Autore del "Cantico di Frate Sole", è uno dei santi più amati e venerati al mondo ed è il primo stimmatizzato della Chiesa Cattolica. Si considera l'ultimo degli uomini, il più vile peccatore; per lui, Gesù è il Redentore, pieno d'amore che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Viene canonizzato il 16 luglio 1228 da Papa Gregorio IX alla presenza della madre, del fratello e del Vescovo di Assisi.

https://www.sanfrancescoassisi.org/html/ita/index.php