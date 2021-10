Lucchini ha deciso: scuole chiuse già dal pomeriggio di oggi

ACQUI TERME - Il maltempo si è abbattuto sull’Acquese. Per affrontare la situazione, alle 10, è stato attivato il C.O.M. (Centro Operativo Misto) presso la sede della Polizia Municipale, in piazza Dolermo.

«Il sindaco Lorenzo Lucchini, il vicesindaco Paolo Mighetti e l’assessore alla Protezione Civile Gianni Rolando stanno monitorando, insieme ai tecnici comunali, ai vigili urbani e ai volontari della Protezione Civile, lo stato della situazione e raccogliendo tutte le segnalazioni – spiegano da Palazzo Levi - Il Comune di Acqui Terme sta al momento avvisando i residenti delle aree golenali di evacuare le zone per le prossime ore e sta predisponendo un attento monitoraggio del ponte Carlo Alberto». Per emergenze è attivo il numero 0144.770341.

LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

Un messaggio telefonico registrato dal Comune di Acqui ha informato i cittadini della possibilità di allagamenti dalla rete fognaria a causa dell’attività di reflusso della piena del fiume Bormida. Consigliato di spostare le auto dai box in posizione depressa e limitare al massimo gli spostamenti.

Oggi pomeriggio e domani scuole chiuse ad Acqui

Intanto, notizia di pochi minuti fa, il sindaco Lorenzo Lucchini ha annunciato che a breve, “a causa del peggioramento delle condizioni meteo”, firmerà l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado già per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, martedì 5

A Cartosio e Melazzo è invece l’Erro a far paura. Il Comitato Valli Bormida ed Erro libere si interroga sulla validità dei lavori effettuati nell’alveo del fiume dove sarebbe stata portata via della ghiaia lasciando in piedi l’alta vegetazione oggi aggredita dalla furia dell’acqua.

A Ponzone, dove le precipitazioni sono copiose, molte frazioni sono senza luce elettrica: Cimaferle, Fondoferle e Moretti. Le zone, abitate da molte persone anziane, attendono con comprensibile ansia l’intervento delle squadre dell’Enel.