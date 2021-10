C'è l'ok da Roma: i fondi del "Marengo Hub" per il secondo ponte sul Bormida

ALESSANDRIA - Via libera della Presidente del Consiglio dei Ministri alla richiesta del Comune di Alessandria di rimodulare i fondi del progetto "Marengo Hub" e destinarli al progetto per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida. Non solo: da Roma ok anche alla proroga dei tempi di ultimazione degli interventi, fissati a questo punto al 31 dicembre 2024.

"E' un grande risultato raggiunto anche grazie al bel rapporto costruito negli ultimi anni con il commissario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri - commenta Davide Buzzi Langhi, attuale assessore all'Ambiente ma in qualità di vicesindaco protagonista in prima persona dell'intero iter - Adesso possiamo pensare con tranquillità alla realizzazione di una struttura fondamentale per la nostra città e per la sicurezza idrogeologica dell'intero territorio".

Il costo del progetto è di 19 milioni di euro, che a questo punto saranno così suddivisi: 11 milioni 250mila euro in arrivo grazie ai fondi di compensazione del Terzo Valico; 1,6 milioni di euro messi direttamente da Palazzo Rosso; oltre 6 dirottati dal "Marengo Hub".

"MARENGO HUB", LE IDEE

“Marengo Hub: da periferia a comunità” è il programma di opere tese alla valorizzazione turistica del sito di Marengo attraverso il bando delle periferie (programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia). Il programma ha un costo complessivo di circa 31 milioni di euro, di cui 18 stanziati dal bando periferie, oltre 11 dai fondi compensativi per il Terzo Valico, circa 2 da fondi propri del Comune.