La santa di oggi, 5 ottobre, è Santa Faustina Kowalska

Religiosa conversa delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia

La vita

Nasce a Glogowiec in Polonia nel 1905. I genitori di Faustina, poveri contadini, la mandano sin da giovane a fare la domestica presso famiglie benestanti. Con i primi guadagni compra il corredo per entrare nel convento di Varsavia. Nei 13 anni successivi lavorerà come cuoca, giardiniera e portinaia e dal 1934 terrà un diario intitolato La misericordia divina nella mia anima. Muore di tubercolosi a Cracovia nel 1938 a soli 33 anni.

Curiosità

A 19 anni, durante un ballo le sembra di vedere Gesù coperto di piaghe: in quel momento capisce di dover entrare in convento. La sua vita è incentrata su una profonda umiltà, una totale devozione al Signore e una grande fiducia nella misericordia di Dio. Viene beatificata nel 1993 e canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II e le sue reliquie sono conservate in parte a Cracovia e in parte nella chiesa Santo Spirito in Sassia di Roma.