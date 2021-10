Il 7 ottobre è la Giornata Mondiale del lavoro dignitoso

Oggi, 7 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale del lavoro dignitoso introdotta dall'OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in giustizia sociale e diritti umani.

Il concetto di "lavoro dignitoso" è stato sviluppo da più di 20 anni, con la convinzione che solo un lavoro dignitoso possa donare un volto umano all'occupazione e conferire stabilità all'individuo e alla sua rete sociale.

Nel mondo circa il 70% dei lavoratori non ha un contratto regolare, protezione sociale né garanzia occupazionale, mentre il 50% è pagata meno di due dollari l'ora.

Proprio a causa di questa precarietà, ma anche per disuguaglianze e discriminazioni sul posto di lavoro, l'OIL ha lanciato nel 2007 la campagna mondiale per il lavoro dignitoso, e il movimento sindacale hanno istituito la giornata mondiale il 7 ottobre, per sensibilizzare il tema di diritti fondamentali e occupazione sostenibile.