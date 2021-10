Cit, prorogato il termine per acquisire le quote di maggioranza

NOVI LIGURE - Le sorprese e i colpi di scena non finiscono mai nella vicenda Cit. Oggi, venerdì 8 ottobre, è il giorno che dal 30 agosto scorso era stato indicato come quello della scadenza del termine per la presentazione delle offerte per l’acquisizione dell’84,21% di quote della società di trasporto locale attualmente a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 14 Comuni.

Alla scadenza dell’ora fissata, però, dal Comune di Novi Ligure hanno fatto sapere che il termine ultimo per la presentazione è stato prorogato di una settimana «causa un necessario adempimento normativo peraltro previsto dal bando di gara». Secondo le scarne informazioni fornite, dunque, la scadenza aggiornata è quella di venerdì 15 ottobre, sempre alle ore 12. Le offerte, come precedentemente, dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Sintel.

La verifica delle proposte, ammesso che ne arrivino, si terrà non prima di lunedì 18. Salvo altre sorprese, al momento non previste, né prevedibili.