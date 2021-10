Castellazzo, allergia ai rigori. Acqui ferma la corsa

CASTELLAZZO - Quattro gol subiti, nessuno segnato, e zero punti: la sesta giornata di Eccellenza è negativa per le due formazioni della provincia, il Castellazzo ancora sconfitto in casa, 0-3 dal Cbs, e l'Acqui a cui non riesce il tris di successi, e paga a caro prezzo la rete subita dopo 7' dall'Alba Calcio.

Castellazzo, dischetto fatale

I rigori non fanno per il Castellazzo. Tre tiri dagli undici metri nelle prime sei giornate, tutti falliti dai biancoverdi. Contro il Cbs Scuole Calcio è M'Hamsi a presentarsi sul dischetto, alla mezzora del primo tempo, ma il portiere avversario intuisce e blocca il tiro. Episodi che stanno pesando molto, soprattutto se poi si concedono due reti quasi in fotocopia agli avversari, cross da destra e deviazioni vincenti. Sorte diversa per i biancoverdi: per due volte, sulla deviazione di Recchiuto, a portiere battuto, si materializza un giocatore ospite e spazza via. Nel finale terza rete degli ospiti per un punteggio molto pesante, maturato negli ultimi 20'. "Qualcosa non ha funzionato - sottolinea il presidente, Cosimo Curino - Io penso di sapere cosa". Certo è che dopo sei turni il bottino è solo tre pareggi e altrettante sconfitte per la squadra di Nobili, sul fondo della classifica.

Acqui, inseguire non basta

L' Acqui paga caro un 'liscio' difensivo dopo 7' e, soprattutto, dopo due oppportunità ghiotte per Guazzo e Ivaldi, che avrebbero potuto indirizzare la gara nella direzione più gradita dai termali. Nania è bravo a sfruttare la palla che Morabito non riesce a controllare, complice anche uno strano rimbalzo, e il giovane attaccante dell'Alba, classe 2002, infila Cipollina. Inizia la rincorsa degli uomini di Merlo, con molte occasioni che sfumano di poco, sempre con Guazzo, ma anche con Cirio, che nella ripresa scheggia pure il palo. Quasi un monologo, ma manca la finalizzazione e la formazione albese ne approfitta: allo scadere dei 4' di recupero ancora Ivaldi al tiro, nello specchio della porta, ma una deviazione vale solo un angolo, neppure battuto perché l'arbitro dà il triplice fischio.

Le formazioni

Castellazzo: Rosti, Battista, Solia, Cimino, Benabid, Cascio, Recchiuto, Liguoro, Zunino (14'st Fed.Viscomi), Rosset, M'Hamsi. A disp.: Gallinaro, Fra. Viscomi, Chiesa, Massone, Castagna, Bellinzona, Mirtha, Randazzo. All.: Nobili

Acqui: Cipollina, Nani, Cirio, Morabito (31'sy Verdese), Camussi, Carrese, Bollino (16'st Coletti), Genocchio (16'st Manno), Guazzo, Innocenti (6'st Massaro), Ivaldi. A disp.: Lequio, Aresca, Gilardi,Cavallotti, Baldizzone. All.: Merlo