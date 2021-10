Como - Alessandria: da domani caccia al biglietto

ALESSANDRIA - Domani, lunedì, ore 14: lo start della caccia al biglietto per Como - Alessandria.

La società lariana ha comunicato l'inizio della prevendita per la partita più attesa anche dai tifosi: 375 i tagliandi a disposizione del pubblico alessandrino, il costo per chi acquista on line è 12 euro (+ 2 di prevendita), mentre nei punti del circuito è 13 euro (più commissione). Non sono previsti ridotti. Il termine per acquistare scade alle 19 di venerdì 15.

Cinque pullman

I pullman saranno cinque: sul terzo organizzato dal Centro Coordinamento Grigi Club (due sono della Nord) ci sono ancora una decina di posti disponibili, da occupare entro domani sera, al più tardi martedì mattina. La partenza sarà alle 15.30 (alle 15 il ritrovo) da piazza Perosi, il costo è 18 euro, le ultime adesioni sempre al 3389065045 e da Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26). A Como anche molti con auto e pulmini.

Negli stadi il 75 per cento. Già da Como Il decreto del Governo in vigore da lunedì 11 ottobre. Nei palazzetti fino al 60 per cento

Squadra al lavoro

Domani la squadra torna al lavoro dopo un giorno e mezzo di pausa: ancora a parte Ba e Bruccini, soprattutto per il primo ci sono chance di recupero, almeno part time, anche se per maggiori certezze servirà fare una prima valutazione a metà settimana.