L'acuto dell'Asca, la conferma del Frugarolo: tutti i risultati di giornata

ALESSANDRIA - Il successo di Hsl Derthona nel derby, l'impresa dell'Asca, le grandi emozioni nelle categorie 'minori'. Si è conclusa una domenica ricca di spunti, tra sorprese inattese e conferme importanti.

In serie D, è il giorno di Hsl Derthona, capace di battere il Casale a domicilio e di muovere un passo importante in termini di classifica. Decisivo Diallo, autore di una splendida doppietta, ma a fare la differenza è anche la tattica di Zichella.

Diallo domina Casale nel derby Capolavoro tattico di Zichella, che con due contropiedi ben finalizzati dalla punta liberiana porta a casa tre punti inaspettati

Per quanto riguarda l'Eccellenza, è una giornata da dimenticare per Castellazzo e Acqui: i ragazzi di Nobili sbagliano il terzo rigore su tre in stagione e cadono sotto i colpi della Cbs, mentre la formazione di Arturo Merlo paga le fatiche del turno infrasettimanale e cede in casa all'Alba Calcio.

Castellazzo, allergia ai rigori. Acqui ferma la corsa Alba passa all'Ottolenghi (0-1), i biancoverdi subiscono tre reti (0-3) negli ultimi 20' dal Cbs

Promozione: tra le alessandrine vince solo l'Asca, 1-0 contro Trofarello, mentre la Luese Cristo deve accontentarsi di un pari a reti bianche sul terreno del Bacigalupo. In Prima Categoria colpo grosso della Fulvius, che regola la Capriatese in quella che era la partitissima di giornata, molto bene anche il Felizzano, 3-0 ai danni della Spinettese. Tra i risultati di Seconda, spicca il successo della Frugarolese contro la rivale di sempre, la Boschese, con Perfumo e Calderisi protagonisti. Libarna corsaro a Predosa, Castelnovese e Villaromagnano dividono la posta. In Terza, invece, è inarrestabile la Vignolese, ma è pesantissima anche l'affermazione della Junior Asca.

RISULTATI, CLASSIFICHE, MARCATORI: CLICCA QUI