Damiani a Lugano vince l'award per 'l'imprenditorialità virtusa'

LUGANO (Ch) - In occasione dell’Executive Award dedicato alle sette virtù umane - che si è tenuto a Lugano presso l’Hotel Villa Principe Leopoldo - l'imprenditore valenzano Guido Grassi Damiani è stato premiato per le sue doti manageriali e di leadership.

La giuria ufficiale dell'edizione di quest'anno - condotta da Mario Mantegazza, Sara Rosso Cipolini, Paola Chiericati, Carlo Giardinetti e Guido De Carli - ha premiato leader che si sono distinti nel corso dell'anno, soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria. «Insieme alle istituzioni, gli enti formativi e le famiglie, le aziende sono i motori pulsanti della nostra società. Per questo motivo il dibattito sull’etica, la sostenibilità e l’inclusività non può più essere considerato una moda passeggera ma deve essere inteso come un’esigenza imprescindibile del nostro vivere insieme. Ora più che mai, virtù ed imprenditorialità sono due elementi che si richiamano vicendevolmente e devono alimentarsi l’un l’altro» ha dichiarato in merito l'imprenditore.

Questo riconoscimento si aggiunge all’Oscar del Successo vinto nei giorni scorsi sempre da Damiani: un premio, giunto alla cinquantesima edizione, volto a valorizzare le aziende il cui successo a livello internazionale ha dato beneficio al territorio della provincia di Alessandria.