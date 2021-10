ALESSANDRIA - Proseguono i preparativi per la redazione del progetto del Distretto del Commercio che avrà un arco temporale di tre anni per l’attuazione.

L'Amministrazione comunale chiede pertanto ai commercianti e agli artigiani della città di compilare il questionario, presente online e sui siti internet delle Associazioni Confcommercio e Confesercenti. Lo scopo è quello di raccogliere idee, considerazioni, suggerimenti, criticità e evidenziare i problemi più importanti e significativi per il territorio.

Raccogliere il contributo della categoria del Commercio è decisivo per realizzare al meglio l’obiettivo del costituendo Distretto che sarà quello di sviluppare un percorso di interventi di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale e turistica della città. C’è tempo per la compilazione entro e non oltre il 15 ottobre.

Clicca qui per compilare il questionario