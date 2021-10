Alessandria, Milanese un'ora contro il Portogallo

ALESSANDRIA - Oltre un'ora in campo in maglia azzurra: Tommaso Milanese gioca dall'inizio il secondo impegno dell'Under 20, allenata da Alberto Bollini, nell'8 Nazioni, allo 'Stirpe' di Frosinone, 1-1 contro il Portogallo.

Per il trequartista, che domani rientrerà in gruppo per preparare la gara con il Como, una prestazione convincente: già al 2' azione personale e conclusione che obbliga la difesa portoghese e salvarsi in angolo. Ci prova ancora al 5', tiro di poco sul fondo. Alla mezzora, da un suo cross dalla bandierina nasce l'occasione migliore, il colpo di testa di Ponsi, però, non inquadra la porta.

Il cambio al quarto d'ora della ripresa, dentro Bove, il punteggio già sull'1-1, che non cambia più.

Como, Cerri in dubbio

Un punto interrogativo per Gattuso per la gara con l'Alessandria: Cerri è alle prese con un problema muscolare, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore, anche con accertamenti strumentali, ma dalla società lariana si esclude, per ora, un forfait, anzi c'è ottimismo sul recupero per la partita di sabato.

Qualche posto in più

Il tutto esaurito nel settore ospiti ha lasciato senza biglietto molti tifosi grigi. Gli organizzatori dei pullman sollecitano chi aveva prenotato in anticipo, e non è riuscito però ad assicurarsi un tagliando, a mettersi in contatto, per definire una redistribuzione di posti.

Nei due mezzi della Nord ci sono, ora, tre posti disponibili, gli interessati possono rivolgersi ai gruppi della curva, scrivere anche sulle pagine social o con un messaggio privato.

Poco meno di dieci sul terzo pullman del Centro Coordinamento Grigi Club: chi fosse interessato, naturalmente solo se munito di titolo d'ingresso, può telefonare al 3389065045 o contattare Corner o L'Amico Fruttaio.