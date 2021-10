CASALE - Correva in mutande e sanguinante questa mattina, martedì 12 ottobre, per le vie del centro, nei pressi della Stazione Ferroviaria, richiamando l'attenzione di alcuni cittadini che temevano potesse trattarsi di un episodio violento. Invece l'uomo, un cittadino di nazionalità senegalese, regolare in Italia, risultato poi completamente alterato, verosimilmente dall'alcool, si era ferito da solo.

I Carabinieri diretti dal Capitano Christian Tapparo, dopo averlo intercettato e fermato, hanno fatto intervenire gli operatori del 118 che lo hanno condotto in ospedale per accertamenti. Dal sopralluogo alla sua abitazione i militari hanno verificato come l'uomo, da solo a casa aveva distrutto diversi tra mobili ed oggetti, incluso un tavolo di vetro con il quale si era ferito prima di uscire, seminudo, per le vie di Casale.