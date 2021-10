Il santo di oggi, martedì 12 ottobre, è S. Massimiliano di Celeia

La vita del Santo

Le notizie sulla sua vita sono scarse e contraddittorie in quanto ci arrivano circa mille anni dopo la sua morte. Ciò che si sa per certo è che incontra a Roma papa Sisto II (257-58) che gli affida la missione di evangelizzare la Pannonia come vescovo itinerante. Diventa in seguito arcivescovo di Lauriacum, in Austria (Lorch, a Sud-Est di Linz).

La morte

Secondo la tradizione morì decapitato a Celeia nel 281 durante una persecuzione contro i cristiani. All'inizio dell'VIII secolo l'allora vescovo di Salisburgo, san Ruperto, fonda una chiesa sulla tomba di un certo Massimiliano a sud della città. Si tratta probabilmente dello stesso personaggio che in Istria è venerato come vescovo di Capodistria.