Il 14 ottobre è la Giornata Mondiale della vista

Oggi 14 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della vista che cade ogni anno ogni secondo giovedì di questo mese.

Promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB e dall'Unione mondiale dei ciechi (in Italia Uici), questa giornata si concentra sulla prevenzione delle malattie oculari spesso prevenibili, infatti circa l'80% dei casi di cecità sono considerati evitabili.

La Giornata Mondiale della vista fu istituita nel 2004 e ogni anno si focalizza su un tema in particolare. Quest'anno si concentrerà, oltre ai temi principali di tutela, anche sull'innovazione della telemedicina in oftalmologia e sue concrete possibilità di attuazione per lo sviluppo di prevenzione e riabilitazione visiva.

Almeno 2,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di problemi di vista, e di questi almeno un miliardo ha una patologia che poteva essere curata preventivamente. 2,6 miliardi sono colpiti da miopia, tra cui 312 milioni sono ragazzi sotto i 19 anni.

Molti sono gli individui che convivono con malattie oculari che compromettono la vista: