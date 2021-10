Via Parnisetti, gli scavi dopo l'asfaltatura

ALESSANDRIA - Disagio aggiunto a disagio, ieri sera, in via Parnisetti: gli scavi per la realizzazione della rete del teleriscaldamento, infatti, hanno causato la rottura di una tubazione idrica. Risultato, niente acqua per qualche ora nei condomini della zona.

Una riflessione, però, è doverosa in merito a questi lavori (e dopo che la medesima cosa è già avvenuta in altre parti della città nei mesi scorsi): non più tardi di un mese fa, infatti, proprio via Parnisetti è stata oggetto di riasfaltatura. Intervento 'inutile', a questo punto, perché una parte della strada è stata sventrata per il cantiere appena aperto. Possibile che nessuno ne sapesse niente? Difficile coordinare le varie imprese per far sì di scavare una volta sola e non essere costretti, tra qualche giorno, a provvedere a una ulteriore posa del manto stradale? Chi paga?