La santa di oggi, 15 ottobre, è Santa Teresa d'Avila. Nata ad Avila nel 1515 (circa) da famiglia nobile e morta nell'ottobre del 1582.

La vita della Santa

Teresa ha solo 13 anni quando resta orfana di madre ma trasmette comunque alla figlia l’amore per i romanzi cavallereschi. Diventa così una donna determinata, affascinante e trascinatrice, estrema nelle sue scelte e insieme capace di amministrare i monasteri e di trattare con diplomazia coi grandi dell’epoca. Da ragazza convince il fratello a fuggire per andare a combattere contro gli infedeli. Manifesta, poi, due grandi amori della sua vita: la fede e la scrittura.

Teresa decide, contro il volere del padre, di entrare in convento fuggendo di casa. Entra nel monastero di Avila, ma non è soddisfatta. È una bella ragazza, di spiccata intelligenza, ama le comodità e la conversazione. Intorno ai 20 anni precipita in una misteriosa e terribile malattia che alcuni descrivono come una sorta di paralisi durata quasi due anni, che Teresa descriverà diffusamente nei suoi scritti.

E' la prima donna ad essere proclamata ufficialmente 'dottore della Chiesa'; titolo che le viene conferito da Paolo VI nel 1970.