Che brutta Alessandria. Il Como merita e vince netto

COMO - Brutta, davvero tanto brutta l'Alessandria. Nella partita più sentita, quella con la sua gente accanto, quasi 400 persone, una sconfitta meritata

Troppa differenza in tutti i reparti e se gli unici a salvarsi sono un portiere, Pisseri, che nega almeno altre due reti, e Parodi, che deve contenere Chajia, allora significa che pochissimo, per non dire nulla ha funzionato. Peso in attacco irrilevante, in mezzo supremazia dei lariani e dietro tutti sotto la sufficienza.

I Grigi, in questa versione rinunciataria, non li avevamo mai visti ed è questo che preoccupa. L'involuzione e il fatto che chi ha avuto l'occasione, questa sera, non l'ha sfruttata.

COMO - ALESSANDRIA 2-0



Marcatori: st 3' Bellemo, 49' Parigini



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

49' Secondo gol del Como: sugli sviluppi dell'angolo palla a Parigini che, tutto solo, infila Pisseri

48' Ancora Pisseri evita un ko pesante: ripartenza, Parigini a tu per tu, il portiere respinge con il corpo, riprende Gabrielloni ed è angolo

45' Cinque minuti di recupero

43' Parigini si fa spazio al limite, Pisseri blocca a terra

37' E' il turno anche di Corazza, per Marconi. Cambi finiti

30' Altri due cambi, Milanese per Palazzi, e Ba per Benedetti. Un 3-5-2 per evitare di andare in inferiorità in mezzo

27' Il taglio di Orlando in area, da sinistra, è invitante, ma Marconi e Kolaj non ci arriva per il tapin

20' Primi cambi per i Grigi: dentro Orlando e Kolaj, per Mustacchio e Palombi

17' Raddoppia il Como: sul traversone in area di Iovine La Gumina è libero di girare in rete. Ma è in posizione irregolare, segnalata dal Var, e Pezzuto annulla

11' Non è proprio partita per Lunetta, che non riesce a controllare una apertura di Casarini

8' Finalmente una manovra fluida dei Grigi, ma la girata di Mustacchio dal limite non è forte e parata

7' Protesta il Como per un intervento di Benedetti su Chajia

5' Como vicino al raddoppio, azione personale del solito Chajia, che si accentra e cerca un pallonetto che passa di poco sulla traversa

"Prestazioni individuali sottotono. Sconfitta meritata" Longo: "Il primo gol? Non si può far girare, e tirare comodamente, un giocatore spalle alla porta"

3' Como in vantaggio: l'azione nasce da una rimessa laterale per l'Alessandria in fase d'attacco, apertura su Gliozzi, che serve Bellemo al limite. Il capitano gira attorno a Lunetta e infila Pisseri. Che sserve all'Alessandria per una sterzata?

1' L'Alessandria batte il calcio d'inizio. Nessun cambio nelle due squadre

Primo tempo



Più Como che Alessandria, per aggressività e cambi di gioco, soprattutto perché sfrutta meglio le fasce, dove, invece, i Grigi stentano a salire e la manovra per vie centrali è più prevedibile. Una sola parata di Pisseri, su la Gumina, un colpo di testa di Marconi che dà l'impressione di poter entrare. I Grigi rischiano quando raddoppiano sul portatore di palla e lasciano troppo liberi gli attaccanti.

45' Non c'è recupero, si va al riposo sullo 0-0

41' Gori in presa alta sul tiro cross di Lunetta, quasi dalla linea di fondo

31 E' un assedio del Como, che sale a destra e a sinistra, con Vignali (e Iovine) e Chajia. Anche Gattuso applaude i suoi

30' Brivido su un'altra palla velenosa messa in area da Chajia, che Gliozzi non riesce a correggere in rete

29' Vignali ancora libero a destra, e Longo si arrabbia molto, con Lunetta, poco incisivo sull'avversario diretto. Poi la difesa si salva

28' Occasione per i Grigi: Parodi da destra, Marconi svetta su tutti e schiaccia di poco sul fondo. L'illusione è quella del gol

27' La conclusione di Casarini dal limite, deviata, è nelle braccia di Gori

26' Gliozzi, in scivolata, non arrivata su un altro cross di Chajia

24' Pisseri in due tempi sulla conclusione dal limite del solito Chajia

19' Non ci arriva Gliozzi sul traversone, teso, questa volta da sinistra, di Chajia

16' Buono lo spunto di Palombi, che salta Vignali e Scaglia, la conclusione è altissima

14' Pisseri in presa bassa sul cross di Chajia da destra

13' Il tiro cross di Parodi è controllato facilmente da Gori

11' Primo cartellino, per Scaglia, per l'intervento su Marconi

9' Miracolo del solito Pisseri: Gliozzi salta in velocità mantovani, un po' incerto, entra in area, prova ad angolare, si distende il portiere e intercetta

1' Il 3-4-3 diventa un 5-3-2 in fase di non possesso, con Parodi che si abbassa e lo stesso fa Lunetta a sinistra

Le formazioni

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano (40' st Parigini); Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (34'st Ioannou) ; Gliozzi (34'st Gabrielloni), La Gumina (45'st Solini). A disp.: Facchin, Bolchini, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, M'Haidat, Bovolon, Luvumbo. All.: Gattuso

Alessandria ( 3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti (30'st Ba), Mantovani; Parodi , Casarini, Palazzi (30'st Milanese), Lunetta; Mustacchio (20'st Orlando), Marconi (37'st Corazza), Palombi (20'st Kolaj). A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, ,Arrighini, Beghetto, Pierozzi, Di GennaroAll.: Longo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Muto e Trinchieri, quarto uomo Cherchi. Var Piccinini, assistente Var Affatato

Note: Serata fresca, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 3300 circa. Ammoniti: Scaglia per gioco falloso Angoli: 1-0 per il Como Recupero: pt 0', st 5'