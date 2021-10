Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale dell’alimentazione

Oggi, 16 ottobre, viene celebrata la Giornata Mondiale dell’alimentazione istituita nel 1979 in occasione della data di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), avvenuta il 16 ottobre del 1945 a Québec (Canada).

Questa giornata fu ideata per sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione nel mondo, sulla sicurezza alimentare e per diffondere diete nutrienti per tutti, e si prefigge come obiettivo di incoraggiare le persone ad agire in modo etico riguardo a questi problemi.

Ogni anno il tema che viene adottato dalla Giornata Mondiale dell'alimentazione è sempre diverso: quello del 2021 è "trasformare i sistemi agroalimentari per costruire un futuro senza fame".